Francia, valanga travolge studenti: tre morti Bufera sul professore, "l'allerta era elevato"

Grande mobilitazione dei soccorsi - All'arrivo dei soccorsi, tre fra i giovani, tutti provenienti dal liceo Saint-Exupery di Lione, erano in arresto cardiorespiratorio, e uno di loro è morto poco dopo. Il professore era invece privo di coscienza: ha riportato diverse fratture ed è stato trasporto all'ospedale di Grenoble. Grande mobilitazione dei mezzi di soccorso: è intervenuta la polizia di La Mure, tre elicotteri e gli uomini delle stazioni sciistiche locali. Aperta un'inchiesta per omicio colposo - "E' stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo", ha annunciato in serata il prefetto della regione Isere, Jean-Paul Bonnetain. L'insegnante infatti non ha tenuto conto di elementari norme di prudenza. Le condizioni di mercoledì erano le peggiori che si possano immaginare, tanto che il rischio valanga 3 - già elevato - era stato appena elevato a 4, quasi il massimo. Nonostante questo, il gruppo di ragazzi di "premiere", corrispondente alla terza liceo italiana, tutti provenienti dal liceo del centro di Lione "Antoine de Saint-Exupery", si è avventurato sulla ripida discesa la cui chiusura era segnalata da barriere, transenne e cartelli di divieto di accesso.

Studenti in stato di shock - La valanga killer li ha sorpresi nel pieno della discesa. Per due di loro e per il turista ucraino non c'eè stato niente da fare. Altri cinque sono stati soccorsi e portati in salvo. Gli altri sono stati tutti "localizzati" in serata, e affidati ad una cellula di psicologi che dovrà aiutarli a superare lo shock. Un'altra squadra di esperti sta assistendo i familiari accorsi alla scuola di Lione per avere notizie.







La tragedia è avvenuta a 2.500 metri di quota - Una stagione difficile, con poca neve e ora con la temperatura scesa sotto zero dopo le prime nevicate. Il risultato è che sotto una quindicina di centimetri di neve si è formato uno strato di ghiaccio. Con l'aumento delle temperature nel pomeriggio, il rischio diventa altissimo, tanto che anche in mattinata i mezzi spalaneve l'avevano percorsa per cercare di stabilizzare la situazione. Ma l'allarme rimaneva altissimo, tanto che con il passare delle ore il rischio è stato elevato a 4. Con il passaggio degli sciatori, tutti abbastanza esperti, la spaventosa placca di neve - un centinaio di metri di altezza, 20-30 metri di larghezza - si è staccata ed ha investito l'intero gruppo.