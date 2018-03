Francia, preso d'assalto un supermercato a Trebes: due morti

A Carcassonne, sui Pirenei francesi, un uomo ha esploso colpi d'arma da fuoco contro due poliziotti: uno è rimasto ferito alla spalla, ma non è in pericolo di vita. Poco dopo a Trebes, cittadina poco lontana, un uomo si è barricato in un supermercato. Grazie all'intervento della gendarmeria i clienti presi in ostaggio sono stati liberati. Ci sarebbero due morti. Gli investigatori ipotizzano si tratti della stessa persona.