Francia, schianto frontale tra minibus e tir: morti 12 turisti portoghesi

Dodici turisti portoghesi sono morti e due persone di nazionalità italiana sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel centro della Francia, secondo quanto riportano stamattina i media francesi online. Tra le vittime c'è anche un bambino. Gli italiani feriti erano a bordo del camion coinvolto nell'incidente: sono ricoverati in stato di shock. Dai primi accertamenti sembra che il minibus abbia invaso la corsia opposta.

L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte lungo la statale 79 nella città di Montbeugny, nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia. Salvo il conducente del bus, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Secondo le testimonianze dei due italiani - riporta il quotidiano La Montagne -, il minibus avrebbe virato improvvisamente a sinistra finendo contro il loro camion.



Le autorità: l'autista era sobrio - "I 12 passeggeri del minibus, tutti portoghesi, sono morti", ha informato l'autorità locale in una nota. Il minibus ha imboccato la corsia in senso contrario in una zona buia nei pressi di Moulins. L'autista è risultato negativo all'alcoltest ma le autorità hanno aperto un'indagine. "La strada è "abbastanza monotona, il limite è di 90 chilometri all'ora. Ci sono quelli impazienti, quelli che si addormentano - ha spiegato una fonte giudiziaria - si parla di aggiungere una seconda corsia da 40 anni", ha aggiunto sottolineando che ci sono soltanto quattro zone per il sorpasso.