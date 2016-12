Francia piegata dal maltempo, Senna in piena: Hollande dichiara lo stato "di catastrofe naturale"

La piena del fiume Senna ha raggiunto i 4,9 metri a Parigi , il livello più alto dal 2001. Da giorni il maltempo imperversa in Francia con forti piogge e inondazioni: migliaia di persone sono state evacuate in tutta la regione della Capitale. Il presidente Francois Hollande ha dichiarato che verrà dichiarato "lo stato di catastrofe naturale" per le zone colpite dal maltempo.

Da lunedì sono stati oltre 10mila gli interventi e cinquemila le persone evacuate. Le violente inondazioni continuano a minacciare abitazioni e aziende in tutta la regione di Parigi. Nella giornata di mercoledì una donna di 86 anni è stata ritrovata morta annegata nella sua casa a sud di Parigi.



In via precauzionale chiuso il Louvre - Chiuso fino a venerdì il museo del Louvre a Parigi per consentire la rimozione delle opere d'arte nel caso in cui il livello della Senna dovesse continuare a salire a causa del maltempo. Stesso piano di allerta è stato seguito per mettere in sicurezza anche le opere presenti al Museo d'Orsay.



Emergenza nei dintorni di Parigi - Secondo le autorità francesi le acque del fiume Loing, un affluente della Senna, hanno raggiunto livelli mai toccati da oltre cento anni (dal 1910) quando una massiccia inondazione inondò la capitale. Le evacuazioni hanno riguardato, in particolare, la città di Nemours, a circa 80 chilometri a sud di Parigi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per soccorrere le persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni. Secondo il servizio meteorologico francese le emergenze maggiori si registrano nei dipartimenti parigini di Loiret e Seine-et-Marne.