Francia, inchiesta contro Assad

In Francia è stata aperta un'inchiesta penale per "crimini di guerra" contro il regime di Bashar al-Assad per gli abusi commessi in Siria tra il 2011 e il 2013. Lo riportano i media francesi online, citando fonti dell'agenzia Afp. L'indagine preliminare si baserebbe sulla testimonianza di un ex fotografo della polizia militare siriana, fuggito dalla Siria nel 2013 portando con sé 55mila fotografie di corpi torturati.