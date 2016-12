Francia, gli esperti identificano con certezza i resti del volo MH370

Le autorità francesi, molto più prudenti di quelle malesiane, avevano finora evitato di dare un verdetto ufficiale, intenzionate ad attendere la fine di tutte le verifiche in corso, tecniche e giuridiche.



Le analisi tecniche, svolte da un laboratorio nei pressi di Tolosa, si erano concluse il 21 agosto scorso. In quei giorni, alcuni quotidiani locali avevano scritto che gli esperti avevano affermato di non aver trovato alcun elemento che permettesse di essere certi "al 100%" che il flap provenisse dal Boeing 777 che operava il volo MH370. L'informazione non aveva però avuto conferme ufficiali.