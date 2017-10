Francia, bimba di 9 anni scompare a un matrimonio: ricerche in tutto il Paese

Una bimba di nove anni, Maelys, è scomparsa in Francia durante una festa di matrimonio. E' successo a Pont-de-Beauvoisin, paese dell'Isère, nel Sud della Francia. La piccola è stata vista per l'ultima volta sabato sera nel grande parcheggio del locale dove si stavano svolgendo i festeggiamenti delle nozze. In tutta la Francia sono scattate le ricerche e l'allerta rapimento. Gli inquirenti hanno escluso l'ipotesi della fuga.