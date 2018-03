Israele, 20mila persone alla manifestazione contro l espulsione di migranti

Più di 20mila israeliani hanno partecipato sabato a Tel Aviv a una manifestazione di protesta contro l'espulsione, decisa dal governo, di migliaia di migranti eritrei e sudanesi entrati illegalmente in Israele anni fa. Alla protesta hanno partecipato diversi artisti ed esponenti politici di sinistra. In Israele risiedono circa 40mila migranti africani, raccolti perloppiù nei quartieri proletari di Tel Aviv.



Le prime espulsioni sarebbero dovute partire all'inizio di aprile, ma per il momento sono bloccate per volere della Corte Suprema che ha chiesto di studiare gli accordi segreti raggiunti dal governo con un Paese africano (il Ruanda, secondo la stampa) per assicurarsi che sia garantita la incolumità di quanti vi saranno estradati.