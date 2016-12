18 gennaio 2015 Filippine, sette milioni di fedeli alla messa conclusiva di Papa Francesco "Piangiamo quando vediamo un bimbo abusato e usato da una società come schiavo?", si è chiesto Francesco abbracciando Jun, ex bambina di strada Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:49 - Una folla di sette milioni di persone ha partecipato al "Grandstand Rizal Park" di Manila alla messa celebrata dal Papa, che ha concluso il suo viaggio nelle Filippine con una celebrazione sotto la pioggia. A migliaia sono rimasti sotto l'acqua ad attendere il Pontefice dalla notte.