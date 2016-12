Fallito golpe in Turchia, "arresti potranno durare fino a 30 giorni"

Gli arresti compiuti in Turchia durante l'epurazione voluta dal presidente Recep Tayyp Erdogan a seguito del tentativo fallito di colpo di Stato possono durare fino a 30 giorni: è quanto si legge in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il decreto conferma inoltre lo scioglimento di migliaia di strutture e istituzioni, compresi gli istituti di istruzione, considerati legati all'imam in esilio Fethullah Gülen.