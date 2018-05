Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, sarà all'Europarlamento il 22 maggio per incontrare la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo e fornire chiarimenti in merito ai dati utilizzati dalla società Cambridge Analytica. Lo riferiscono fonti europee. Dopo l'incontro, il presidente Antonio Tajani informerà la stampa e a proposito dell'incontro aveva dichiarato: "E' un passo nella giusta direzione per ristabilire la fiducia".