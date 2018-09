Facebook denuncia attacco: colpiti 50 milioni account, dati a rischio | Zuckerberg: "Falla riparata"

La compagnia ha riferito di aver appreso questa settimana dell'attacco, che ha permesso agli hacker di rubare gli "access token", l'equivalente delle chiavi digitali per accedere agli account. "E' evidente che chi ha attaccato ha sfruttato la vulnerabilità del codice di Facebook", ha dichiarato il vice presidente del product management, Guy Rosen, in un blog, aggiungendo: "Abbiamo corretto la vulnerabilità e informato le forze dell'ordine".



Zuckerberg: "Falla in sicurezza riparata giovedì" - "La falla è stata riparata ieri (giovedì ndr) sera". Così il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, in conferenza stampa, parlando della breccia informatica che ha riguardato "circa 50 milioni di account". E' un nuovo guaio, la cui dimensione per ora non è chiara, per il gigante della tecnologia e i suoi oltre 2 miliardi di utilizzatori nel mondo. La fiducia degli utenti è già diminuita a seguito di vari scandali sull'uso di informazioni a scopi politici e sulla diffusione di contenuti destinati a influenzare le elezioni di vari Paesi.



Problemi per circa 90 milioni di utenti Facebook: nelle ultime ore sono stati infatti costretti a fare log out e a rientrare nel sistema in seguito ad una delle misure di sicurezza che scattano quando c'è il rischio di compromissione degli account.



Falle alla sicurezza della funzione "View As" - Gli hacker, secondo quanto spiegato dalla società, hanno approfittato di una vulnerabilità della funzione "View As" - quella che consente a un utente di vedere cosa vede del suo profilo un altro utente, in base alle sue impostazioni di privacy - per rubare i "token" di accesso, equivalenti alle chiavi digitali, che mantengono attivo il log-in senza dover digitare la propria password ogni volta che si utilizza il social network. Facebook ha reso noto di aver sistemato il problema e di aver resettato i token di accesso di quasi 50 milioni di account, più quelli di altri 40 milioni di account soggetti alla prova "View As" nell'ultimo anno. La funzione al centro dell'incidente è stata sospesa, mentre sono in corso le indagini.