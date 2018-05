Facebook, cancellati 583 milioni di profili "fake" e 837 milioni di "spam"

I contenuti legati al terrorismo sono cresciuti del 73% rispetto all'ultimo trimestre del 2017. La crescita è dovuta, spiega la piattaforma, "al miglioramento della tecnologia nel trovare contenuti che violano i nostri standard anche nelle foto e in quelli riferiti al passato".



"Abbiamo rimosso o etichettato come potenzialmente pericolosi circa tre milioni e mezzo di contenuti violenti nei primi tre mesi del 2018, l'86% dei quali identificati dalla nostra tecnologia prima che venissero segnalati. Abbiamo inoltre rimosso due milioni e mezzo di contenuti che incitavano all'odio, il 38% dei quali sono stati rilevati direttamente dalla nostra tecnologia", ha spiegato Alex Schultz, vicepresidente di Facebook Analytics.



"Per argomenti delicati come la violenza esplicita e l'incitamento all'odio - ha aggiunto - la nostra tecnologia ancora non riesce a funzionare in maniera del tutto efficace ed è necessario l'intervento dei nostri team di revisione". Schultz ha poi sottolineato che il parametro più importante che viene tenuto in considerazione per la compilazione di questo Rapporto è l'impatto di ogni contenuto grave sul network. "Misuriamo sia la frequenza con cui viene visto sia l'impatto sui singoli o su una comunità più ampia".



"I parametri non sono perfetti e abbiamo molto lavoro da fare per migliorare i nostri processi interni e perfezionare i nostri strumenti e la nostra tecnologia. Uno dei motivi per cui vogliamo condividere pubblicamente il rapporto è iniziare un dialogo con la nostra comunità", ha sottolineato Facebook.