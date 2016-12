Ex presidente Uruguay: "I profughi siriani non sanno lavorare la terra"

09:55 - L'Uruguay ha accolto alcuni rifugiati in fuga dalla Siria. Ma l'ex presidente Josè Mujica si è lamentato di loro perché, secondo lui, non sono in grado di lavorare nelle aziende agricole. "Non mi hanno inviato nemmeno un agricoltore", ha detto in un'intervista alla radio locale Am 1410, riferendosi ai 42 profughi arrivati in ottobre nel Paese sudamericano.

L'ex leader uruguaiano lo ha sottolineato ricordando che all'Alto commissariato Onu per i rifugiati proprio tale requisito era stato posto dal suo Paese, quando aveva accettato di accogliere siriani in fuga dalla guerra civile in atto in quei territori.



Il presidente Tabare Vazquez, che ha preso il potere a marzo, ha dichiarato che è ora necessaria una "profonda analisi" prima che l'Uruguay decida di dare ospitalità ad altri rifugiati siriani.