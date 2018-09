28 settembre 2018 16:21 Erdogan a Merkel: "Estradate il giornalista Can Dundar", no di Berlino La cancelliera chiede prove e sollecita la liberazione di 5 cittadini tedeschi arrestati in seguito al tentato colpo di Stato

Erdogan ha chiesto ad Angela Merkel, durante l'incontro a Berlino, l'estradizione di centinaia sostenitori di Fetullah Gulen, residente in Germania, che il presidente turco reputa il principale responsabile del colpo di Stato del 2016. Tra questi nomi c'è anche quello del giornalista turco Can Dundar. La cancelliera ha preso tempo e ha chiesto maggiori prove a carico dei presunti golpisti. Merkel, dal canto suo, ha chiesto poi a Erdogan il rilascio di 5 cittadini tedeschi, al momento sotto custodia turca, che fanno parte dei 35 arrestati in seguito al tentativo di colpo di Stato.

Solo qualche giorno fa – In vista della visita in Germania il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva minacciato di disdire la conferenza stampa prevista con la cancelliera, Angela Merkel, nel caso vi avesse preso parte l'ex direttore del Cumhuriyet, Can Dundar, che vive in esilio a Berlino. "Che ci sia una controversia su Dundar è noto – ha detto la Merkel in conferenza con Erdogan -. È stata una decisione personale di Dundar quella di non parteciparvi".