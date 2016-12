Elezioni presidenziali in Myanmar, storica vittoria per il partito di Aung San Suu Kyi

"Chiedo a tutti di non provocare i rivali sconfitti", ha detto il premio Nobel per la Pace del 1991. I sostenitori dell'opposizione sono in piazza da ore per festeggiare lo storico momento. I primi risultati ufficiali sono attesi per le 10.30 ora italiana.



Per la Birmania-Myanmar si tratta delle prime elezioni libere dopo 25 anni. Nel 1990 proprio Aung San Suu Kyi ottenne una schiacciante vittoria. I militari, tuttavia, annullarono il voto e rimasero al potere. Iniziò così, per San Suu Kyi, una lunga odissea.



A Rangoon 44 seggi su 45 per Aung San Suu Kyi - Nell'ex capitale Rangoon la "Lega nazionale per la democrazia" di Aung San Suu Kyi ha conquistato 44 seggi (su 45) della Camera bassa del Parlamento. La "Lega nazionale per la democrazia" ha anche reso noto di avere conquistato tutti e dodici i seggi in palio nella ex capitale per la Camera alta.