El Salvador, operazione contro bande criminali: 412 arresti

Nelle ultime ore la polizia salvadoregna ha arrestato 412 membri di differenti bande criminali, e in particolare della "Mara Salvatrucha", gang di minorenni che imperversa dagli Usa all'America centrale.Il direttore generale della polizia, Howard Cotto, ha chiarito in una conferenza stampa che l'azione intrapresa "aveva come obiettivo di colpire e indebolire la parte finanziera e logistica delle bande criminali".