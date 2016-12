Egitto, la donna più grassa del mondo vola in India per perdere peso

Ma'am , Eman Ahmed (Egypt) 500kgs requested me 2 save her pls help me get her a medical visa as refused thru normal process @SushmaSwaraj pic.twitter.com/93Fwz6m8iL



In questo lunghissimo periodo di sofferenza, Eman non ha mai perso la speranza di migliorare le sue condizioni di salute, fino a quando due anni fa è stata colpita da un infarto, che ha definitivamente limitato le sue capacità d'interazione con la famiglia e il mondo esterno. A quel punto, la sorella Shaimaa ha deciso di tentare di salvare la vita della donna lanciando un appello in Rete. Come spesso accade il web ha risposto e la storia di Eman è arrivata sotto gli occhi del chirurgo indiano Muffazal Lakdawana, che si è proposto di operare Eman e, a sua volta, ha lanciato una raccolta fondi per permettere alla ragazza di arrivare in India.



In un primo tempo, alla donna era stato negato il visto dall'ambasciata indiana al Cairo, perché Eman non poteva presentarsi di persona ma grazie all'intervento in prima persona di Sushma Swaraj, ministra degli Esteri indiana, il nullaosta è arrivato. Inoltre, grazie ai fondi raccolti online, il Dottor Lakdawana è stato in grado di organizzare anche il trasporto di Eman tramite un'ambulanza aerea. In questo momento, la donna è in procinto di partire.



"Dovrà rimanere a Mumbai per 2/3 mesi per la chirurgia e la terapia, ma ci vorranno 2/3 anni perché il suo corpo possa tornare sotto i 100 chili", ha dichiarato il chirurgo fiducioso dell'esito dell'operazione che ridarrà a Eman la possibilità di avere, finalmente, una vita normale.