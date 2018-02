Ecco l’incredibile triplo axel di Mirai Nagasu ai giochi invernali

Ha solo 24 anni la pattinatrice californiana Mirai Nagasu che passerà alla storia per essere la prima americana ad aver completato un triplo axel ai Giochi Invernali. Si sporge leggermente in avanti, fa leva sulle gambe e vola ruotando su se stessa per tre volte: una esibizione strabiliante che le è valsa una standing ovation da parte del pubblico.



Prima di lei solo due giapponesi, Midori Ito e Mao Asada, erano riuscite in questa impresa che è valsa alla squadra americana la medaglia di bronzo nella competizione a squadre di pattinaggio.