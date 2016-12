Dublino, minion gonfiabile si sgancia e invade la strada: traffico in tilt

Un gigantesco minion alto dodici metri ha bloccato il traffico in una cittadina vicino a Dublino. Non si tratta di un'invasione da parte dei personaggi animati della saga "Cattivissimo me" ma di un gonfiabile sfuggito al controllo a causa del vento. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. L'unico danno si è avuto allo specchietto retrovisore di un'auto.