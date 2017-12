Doppio passaporto altoatesini, Kurz: "Contatti con Roma, chiariremo"

Dopo le polemiche seguite all'ipotesi di dare agli altoatesini un doppio passaporto, il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha fatto sapere di avere "eccellenti contatti con Roma". Offrendo questa possibilità, ha detto, "si è venuti incontro a un desiderio dei sudtirolesi, ma la questione sarà certamente chiarita in modo positivo. Offriremo la cittadinanza alla minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige solo in stretta cooperazione con l'Italia".

Ad annunciare la possibilità a partire dal 2018 per i sudtirolesi di richiedere la cittadinanza austriaca era stato Werner Neubaur, deputato della Fpoe, l'ultradestra austriaca al governo. Immediata la replica del ministro degli Esteri Angelino Alfano: "Garantiremo la tutela delle nostre popolazioni e dei nostri concittadini che hanno sempre avuto una posizione molto chiara in merito".



Kurz ha comunque chiarito che lo schema è mirato soltanto a incoraggiare la cooperazione fra gli Stati europei. Il piano relativo alla doppia cittadinanza per i cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige rientra in un accordo della nuova coalizione di governo dell'Austria fra il Partito popolare Fpö di Kurz e l'Fpö di Strache.