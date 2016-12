Donna precipita da nave da crociera

Una donna di 50 anni, residente a Torino, è precipitata in mare dal balcone della sua cabina della nave da crociera Costa Fortuna. E' successo a Flamm, in Norvegia. Immediatamente soccorsa dal personale di bordo, la donna, caduta in mare da un'altezza di circa 30 metri, è stata trasportata in elicottero in un vicino ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Secondo la polizia norvegese si sarebbe trattato di un incidente.