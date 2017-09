Difesa, la Francia intende equipaggiarsi di droni armati

Stati Uniti e Israele sono stati precursori in questo settore. E, a suo modo, l’Italia, che ha ottenuto dagli Usa l’autorizzazione ad armare i droni americani Reaper.



Secondo un rapporto dei senatori francesi Cedric Perrin e Gilbert Roger - reso pubblico a maggio - i droni armati sarebbero, inoltre, utilizzati in Medio Oriente da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Pakistan e Turchia, mentre altri Paesi si sono equipaggiati o pensano di farlo.



"Questa decisione interesserà in un primo momento i droni Reaper che abbiamo acquistato dagli Stati Uniti. Si tratterà di dotarsi di armamenti guidati di precisione", ha dichiarato il ministro. Al momento la Francia possiede sei Reaper, ma “sul medio termine – ha precisato Party - il futuro drone europeo di cui realizzeremo gli studi in cooperazione con Germania, Italia e Spagna sarà ugualmente dotato di armamenti".