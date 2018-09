Di Maio bacchetta Moscovici: "Non può dirci cosa fare sulla Manovra"

"Moscovici è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà il diritto di dire all'Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L'unico obbligo è quello del 3%, a cui dovrebbero sottostare tutti i Paesi Ue e che la Francia per anni non ha rispettato". Questa la risposta piccata su Facebook del ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio a Moscovici che chiedeva un disavanzo sotto al 2%.