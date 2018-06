Dazi, Trump: sorpreso dalla decisione della Harley-Davidson

Donald Trump si dice "sorpreso" che la "Harley-Davidson, di tutte le società, è la prima ad alzare bandiera bianca", dopo la decisione di spostare parte della produzione fuori dagli Usa per arginare i dazi decisi dall'Ue come ritorsione contro le tariffe americane. "Ho lottato duramente per loro e alla fine non pagheranno le tariffe vendendo nell'Ue, che ci ha colpiti duramente sul commercio", ha scritto su Twitter il presidente Usa.