Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa

L'amministrazione Trump si appresterebbe a imporre limiti agli investimenti cinesi in società americane attive nei settori identificati da Pechino come prioritari nel piano Made in China 2025. Lo riporta il Financial Times, secondo cui le restrizioni riguarderanno settori dall'aerospazio alla robotica. Se le restrizioni verranno messe in atto si tratterà di uno dei maggiori cambi al regime americano degli investimenti liberi nel Paese.