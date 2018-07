Dazi, la Cina risponde agli Usa con 34 mld di dollari sull'import

E' senza esclusione di colpi la guerra commerciale esplosa tra Stati Uniti e Cina. Pechino replica immediatamente alla mossa dei superdazi Usa rendendo efficaci le "contromisure" da 34 miliardi di dollari sulle importazioni di beni americani, dalla soia alla carne, dalle auto all'alcol. Ma Donald Trump non si ferma e minaccia ulteriori contromisure per 500 miliardi di dollari in risposta alle ritorsioni.