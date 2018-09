Danimarca, tre gemelli e un super pancione: su Instagram la gravidanza di Maria

Quando ha aperto il profilo Instagram dedicato ai tre gemelli che porta in grembo Maria, 36enne di Copenaghen, non avrebbe mai pensato di riscuotere un successo così grande. Ma la crescita del suo pancione è stata incredibile tanto che in breve tempo la donna ha raggiunto i 68mila follower. Di recente ha postato un'immagine in cui si vede settimana per settimana l'evoluzione della gravidanza: "La mia pancia è così grande che mi chiedo come faccia a stare su da sola senza cadere".