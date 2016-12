Damasco denuncia un'"aggressione" da parte degli Usa: 150 soldati americani sbarcati in Siria

Secondo il ministero degli Esteri di Damasco, i soldati americani sono sbarcati a Rmeilan, in una base gestita da tempo dalle forze curde che combattono l'Isis con il sostegno degli Usa. La stessa fonte ha affermato che si tratta di una "flagrante violazione della sovranità siriana" e ha fatto appello alla comunità internazionale perché ponga fine a quello che descrive come un "attacco diretto".



A febbraio l'Osservatorio nazionale per i diritti umani aveva fatto sapee che nella stessa base di Rmeilan era arrivato l'inviato speciale Usa per la lotta all'Isis, Brett McGurk, per incontrare i dirigenti delle forze curde.