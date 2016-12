25 aprile 2015 Da Messina al Giappone, i terremoti più devastanti dai primi del '900 a oggi Il sisma che ha messo in ginocchio il Nepal è solo l'ultimo di una lunghissima serie Tweet google 0 Invia ad un amico

19:28 - Il Nepal è in ginocchio, sconvolto e piegato da due fortissime scosse di terremoto che hanno causato centinaia di vittime. Ma si tratta, in ordine di tempo, solo dell'ultimo di una lunga serie di terremoti che, dall'inizio del '900, hanno portate morte e distruzione in tutto il mondo, Italia compresa.

Cina, 28 luglio 1976 - La regione cinese di Tangshan viene colpita da un terremoto di magnitudo di 7.8. La scossa è registrata alle 3 di notte, cogliendo di sorpresa la popolazione che stava dormendo. Tra i 650mila e i 779mila i morti accertati.



Cina, 1920 - Nel 1920, in un altro sisma di magnitudo 7.8, muoiono 273mila persone sempre in Cina.



Indonesia, 26 dicembre 2004 - Un sisma 9.1 magnitudo colpisce l'Indonesia provocando uno tsunami che devasta dozzine di Paesi: 230mila le vittime.



Haiti, 12 gennaio 2010 - Haiti viene devastata da un terremoto che provoca 160mila morti.



Messina, 28 dicembre 1908 - A Messina il terremoto di magnitudo 7 provoca 85.926 morti. Sempre in Italia, ma nel 1915, il sisma di magnitudo 6.8 colpisce l'Abruzzo: 32.610 vittime accertate;



Turchia, 17 agosto 1999 - Due terremoti uccidono più di 20mila persone nel nordovest della Turchia, colpendo fra l'altro Izmit.



Iran, 26 dicembre 2003 - Un sisma gravissimo di magnitudo 6.6 colpisce il Sud Est dell'Iran provocando 31mila vittime e distruggendo l'antica citta' di Bam.



Giappone, 11 marzo 2011 - Un terremoto di magnitudo 9.0 provoca uno tsunami in Giappone che uccide più di 18mila persone.