Da Le Pen a Wilders, la mappa dei populisti in Europa

Marine Le Pen e il Front National (Fn) in Francia, Geert Wilders e il Partito delle Libertà (Pvv) in Olanda, ora Norbert Hofer e il Partito della Libertà (Fpoe) in Austria. Con il trionfo del candidato dell'estrema destra al primo turno alle presidenziali austriache, si amplia il fronte dei populisti euroscettici in grado di avvicinarsi al potere in Europa occidentale.