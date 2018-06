Crisi in Nicaragua: vescovi annunciano ripresa dialogo 3 luglio

La Conferenza episcopale del Nicaragua ha annunciato che la sessione plenaria del dialogo nazionale per superare la crisi in corso nel Paese sudamericano riprenderà martedì 3 luglio. La ripresa del dialogo sarà realizzata nonostante il presidente del Nicaragua Daniel Ortega non abbia ancora dato una risposta ufficiale alla richiesta dei vescovi di anticipare le elezioni nel Paese.