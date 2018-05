Costa Rica, imprenditore genovese ucciso fuori dall'ambasciata

Un imprenditore genovese di 36 anni, Salvatore Ponzo, è stato ucciso a San Josè, in Costa Rica, poco lontano dall'ambasciata italiana. L'uomo era titolare di un'azienda per esportare ananas e altri prodotti ortofrutticoli in Europa. Secondo un testimone, due killer a bordo di una moto lo hanno avvicinato fuori dall'ambasciata e hanno aperto il fuoco mentre si dirigeva verso la sua auto con la fidanzata ecuadoriana. La donna è grave.