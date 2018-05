Coree, due civili del Nord scappano al Sud via mare

Due civili nordcoreani, che hanno fatto sapere di essere in fuga da Pyongyang, a bordo di una piccola imbarcazione di legno, sono stati soccorsi in acque territoriali dalla Marina militare sudcoreana. Questo episodio, dopo la cancellazione di Pyongyang del dialogo di alto livello intercoreano per le manovre militari in corso tra Seul e Usa, espone a un altro contraccolpo le relazioni Nord-Sud.