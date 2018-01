Corea del Sud, divampa rogo in ospedale: 37 morti e oltre 125 feriti

Trentasette persone sono morte e 125 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ospedale della Corea del Sud meridionale. Il rogo sarebbe partito dal pronto soccorso al piano terra dell'edificio principale del nosocomio Sejong, a Miryang. Le fiamme sono state domate dopo circa tre ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

La maggior parte delle vittime sarebbe deceduta per i gas tossici sprigionati dalle fiamme. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. L'ospedale è dotato di 193 letti. Un totale di 111 pazienti e lo staff dell'ospedale è stato trasferito in sei strutture non lontane, mentre 94 ospiti dell'ospizio adiacente sono stati evacuati senza danni.



La National Fire Agency ha spiegato in una nota di aver fatto una doppia revisione al ribasso dei morti, prima a 39 e poi a 37, a causa di alcuni errori nel conteggio. I feriti risultano essere 125, di cui 14 in condizioni molto gravi.