Corea del Sud, arrestata l'ex presidente Park Geun-hye

L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata arrestata per lo scandalo corruzione che le è costato l'impeachment. Lo riporta l'agenzia di stampa Yonhap. Park, decaduta lo scorso 10 marzo, è la quarta ex presidente del Paese a essere indagata e la terza a finire in cella dopo Roh Tae-woo (morto suicida) e Chun Doo-hwan.