Corea del Nord, Russia: dichiarazione Trump è preoccupante

Per l'ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Vassily Nebenzia, la dichiarazione del presidente Donald Trump secondo cui tutte le opzioni sono sul tavolo dopo l'ultimo lancio di un missile da parte della Corea del Nord, è "preoccupante, perché la tensione è alta". Lo ha detto prima della riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu su Pyongyang. E sull'ipotesi di valutare nuove sanzioni, ha ribadito: "Da sole non sono la via d'uscita".