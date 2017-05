Corea del Nord: "Pronti a nuovo test nucleare in qualsiasi momento"

La Corea del Nord è pronta a un nuovo test nucleare "in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri di Pyongyang, sottolineando che il suo Paese è anche "pronto a rispondere a qualsiasi azione intrapresa dagli Stati Uniti". Il governo nordcoreano, ha sottolineato, continuerà a sostenere la propria capacità di un "attacco nucleare preventivo" se Washington non rinuncerà alla sua "strategia ostile".