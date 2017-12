Corea del Nord, la Russia: "Dagli Usa azioni provocatorie"

Le azioni degli Stati Uniti contro la Corea del Nord sono "intenzionalmente provocatorie". E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sottolineando che la via delle sanzioni "è ormai esaurita". Lo riporta l'agenzia Tass. Sulla crescente tensione tra Pyongyang e Washington è intervenuta anche la Cina, ribadendo il suo "no" alla possibilità di intervento militare e auspicando "la pace e la stabilità nella penisola coreana".

"I passi recenti di Washington - ha detto Lavrov - sembrano deliberatamente diretti a provocare Pyongyang e spingerla ad azioni dure". "Adesso gli americani hanno dichiarato che in dicembre si terranno esercitazioni militari massicce, straordinarie; l'impressione è che tutto sia stato fatto apposta per far perdere la calma a Kim e spingerlo a una nuova azione spericolata", ha aggiunto.



"Gli americani devono spiegare a tutti che cosa vogliono ottenere. Se vogliono trovare un pretesto per distruggere la Corea del Nord, allora che ce lo dicano schiettamente e che lo confermino le autorità supreme Usa: allora prenderemo la decisione su come potremo reagire".