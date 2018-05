Corea del Nord a Usa: pronti a tavolo in qualsiasi momento

Nonostante il presidente Trump abbia cancellato il summit con Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore, la Corea del Nord desidera ancora sedersi al tavolo dei negoziati con gli Usa "in qualsiasi momento, in qualsiasi forma". Pyongyang "vuole dare agli Usa tempo e opportunità per riconsiderare i negoziati", ha dichiarato il viceministro degli Esteri nordcoreano Kim Kye Gwan, come riferiscono i media Usa citando l'agenzia statale Kcna.