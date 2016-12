Comandante Hezbollah ucciso in Siria da raid Israele

Il capo degli Hezbollah libanesi, Mustafa Badreddine è stato ucciso in Siria. Lo ha riferito il gruppo militare in un comunicato. Nella nota si precisa che Badreddine era in Siria per combattere contro gruppi estremisti, senza fornire ulteriori dettagli. L'emittente libanese vicina agli Hezbollah Al-Mayadeen TV ha poi precisato che sarebbe morto in un raid aereo israeliano.