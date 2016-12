Colonia, hooligan scatenano la caccia allo straniero su Facebook

I pakistani sono stati assaliti, nei pressi della stazione, da un gruppo di 20 persone. Lo riferisce la polizia, secondo cui due degli aggrediti, feriti, sono stati soccorsi in ospedale. Successivamente, anche un siriano di 39 anni è stato lievemente ferito. La polizia indaga per lesioni corporali. Non è chiaro se vi sia un collegamento fra i due episodi.



Consiglio musulmani tedesco: "Minacce e mail di insulti" - Cresce l'ostilità nei confronti dei musulmani e degli stranieri in Germania, come dimostrano minacce, mail di insulti e provocazioni in rete registrate dal Consiglio centrale dei musulmani tedeschi. E' quello che racconta il presidente dello stesso consiglio. "Viviamo una nuova dimensione di odio", dice Aiman Mazyek al Koelner Stadt Anzeiger. Giovedì scorso, ha riferito, il telefono dell'associazione era diventato così "bollente" per gli insulti da indurlo a straccare il telefono.



Berlino: "Nulla giustifica l'ostilità contro i musulmani" - "Nulla giustifica quello che è stato riferito dal presidente del Consiglio centrale dei musulmani tedeschi". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel Steffen Seibert, rispondendo ad una domanda sulla denuncia fatta dal presidente dei musulmani tedeschi.



Lipsia, incidenti tra hoolingan - Incidenti a Lipsia con decine di fermi dopo i fatti di Colonia. Secondo la tv regionale Mdr, un gruppo neonazi ha attaccato diversi negozi nel quartiere di Connewitz, frantumandone le vetrine. La polizia ha riferito che si tratta di hooligan legati alle tifoserie di due squadre locali. In citta' si sta svolgendo anche una manifestazione anti-immigrati di Pegida.