Clinton: il sogno americano è grande per tutti, donne, disabili, gay

"Il sogno americano è grande per tutti: per le donne, i disabili, gli omosessuali". Così ha detto Hillary Clinton nel discorso post-sconfitta ai suoi sostenitori. "A tutte le bambine dico di non rinunciate mai ai loro sogni e alle loro aspirazioni. E dico che sono grata a questo Paese perché mi ha dato grandi opportunità. E grazie a tutti voi. Nulla mi ha reso più orgogliosa che essere la vostra sostenitrice".