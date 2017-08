Clima, Usa all'Onu: "Pronti a nuovo accordo più favorevole"

Gli Stati Uniti hanno inviato una comunicazione all'Onu, in qualità di depositario dell' accordo di Parigi , nella quale affermano l'intenzione di ritirarsi dall'intesa non appena avranno la possibilità di farlo, secondo i termini stabiliti nel documento. Gli Usa, si legge nella comunicazione, sono aperti ad impegnarsi nuovamente nell'intesa se verranno definiti termini più favorevoli al Paese, alle sue imprese, ai lavoratori e ai contribuenti.

"Gli Stati Uniti - prosegue la comunicazione del Dipartimento di Stato - sostengono un approccio equilibrato a politiche sul clima che abbassino le emissioni promuovendo la crescita economica e garantendo la sicurezza energetica".



Gli Usa continueranno a "ridurre le emissioni di gas serra attraverso innovazioni tecnologiche, lavorando con gli altri Paesi per aiutarli ad utilizzare i combustibili fossili in modo più pulito ed efficiente". E continueranno, si legge ancora, anche a partecipare ai negoziati e alle riunioni internazionali sui cambiamenti climatici, incluse dunque quelle per l'attuazione dell'accordo di Parigi.