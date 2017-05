Cisgiordania, orrore allo zoo: orso sbrana il braccio di un bambino

Attacco improvviso in uno zoo in Cisgiordania. Un bambino palestinese di nove anni, Waqqas Saif, è stato assalito da un orso durante una visita scolastica al giardino zoologico di Qalqilya, che gli ha sbranato il braccio destro. Lo riferiscono il giornale palestinese "al-Quds" e l'account twitter Pal.Info.Center, secondo cui in precedenza il bambino si era avvicinato alla gabbia dove l'orso era custodito. L'attacco avrebbe colto di sorpresa gli insegnanti che si trovavano con la scolaresca. Il piccolo è stato ricoverato in condizioni stabili nell'ospedale a-Najah di Nablus, dove i chirurghi si sono prodigati per salvare quanto restava del braccio.