Cina: sostegno a sforzi Corea Nord-Usa per summit Trump-Kim

La Cina esprime fiducia e sostegno agli sforzi della Corea del Nord e degli Stati Uniti per trovare una soluzione di compromesso in vista del summit tra Kim Jong-un e Donald Trump. Pechino, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, valuta anche positivamente i progressi in vista del vertice, un passo importante per la soluzione politica delle questioni che caratterizzano la penisola coreana, ora a un punto di possibile svolta.