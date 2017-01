Cina, Pechino crea la polizia anti smog

I vigili anti smog non potranno far molto per ridurre drasticamente i livelli di inquinamento: non avranno infatti potere sull'impatto ambientale di acciaierie e altre industrie pesanti che circondano la città e nemmeno sui gas di scarico degli oltre cinque milioni di automobili che intasano le strade.



Solo nel 2015 i fumi tossici sono stati otto volte superiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per ridurre la concentrazione dello smog Pechino ha quindi chiuso negli ultimi tempi la sua ultima centrale elettrica alimentata a carbone e ridotto l'uso di questo minerale del 30 per cento. Chiuse anche altre 500 fabbriche e bloccati 300mila veicoli non a norma.