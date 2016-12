Cina: "Non cerchiamo l'egemonia" Parata per l'anniversario della fine Guerra

"La Cina per quanto forte diventi non cercherà mai l'egemonia sugli altri Paesi". Lo ha detto il presidente Xi Jinping per la parata militare per celebrare il 70/mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale e la vittoria sul Giappone. Xi ha ricevuto il presidente russo Vladimir Putin e il segretario dell'Onu Ban Ki-moon. Nessun paese occidentale ha mandato a Pechino capi di Stato o di governo.