Cina, bimbo sfugge al padre e si intrufola nella macchina a raggi X del controllo bagagli

Un momento di distrazione alla stazione ferroviaria di Xiaolan nella città di Zhongshan è stato sufficiente. Un video di sorveglianza mostra un uomo che si avvicina ai controlli di sicurezza tenendo per mano un bambino, pochi secondi, qualche occhiata di troppo ai biglietti ed ecco che il piccolo scompare. Per riapparire sul monitor del controllo bagagli.

Nei filmati della stazione si vede il padre che si gira, torna indietro a cercare il figlio senza risultati e chiede informazioni al personale. Pochi istanti e la sagoma del bambino scansionata a raggi X appare sui monitor. Era sul nastro trasportatore insieme ai bagagli da controllare.



L'episodio risale allo scorso 9 ottobre e non si tratta della prima volta. A febbraio, sempre nel Guangdong una donna è saltata sul nastro trasportatore per assicurarsi che nessuno frugasse nella sua borsa.



Per quanto sembri una storia divertente, i raggi X possono avere conseguenze dannose per l'organismo. Le radiazioni ionizzanti possono influenzare il processo di generazione delle cellule e nei casi più estremi provocare alcune forme di cancro.