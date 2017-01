Cina avvolta dallo smog: visibilità sotto i 50 metri

Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 1 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 2 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 3 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 4 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 5 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 6 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 7 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 8 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 9 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 10 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 11 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 12 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 13 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 14 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 15 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 16 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 17 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 18 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 19 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 20 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 21 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 22 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 23 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 24 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 25 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 26 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri 27 di 27 LaPresse LaPresse Smog in Cina: visibilità sotto i 50 metri leggi dopo slideshow ingrandisci

Scatta l'allerme rosso in Cina a causa dello smog: Pechino e tutta la zona Nord del Paese si trovano nella morsa dell'inquinamento che ha fatto scattare l'allerta per 5 giorni come conseguenza delle particolari condizioni atmosferiche. Ma anche a Xiaogan, nella provincia centrale dell'Hubei, la situazione non è migliore: qui, infatti, la visibilità scende sotto i 50 metri proprio a causa degli altissimi livelli di inquinamento. Sembra una città avvolta nella nebbia: invece è smog.